Москва, 6 июня, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует нанести визит в Финляндию. Заявление о сроках этого события появится позже. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 6 июня.

kremlin.ru Владимир Путин во время визита в Финляндию

Журналисты попросили Пескова пояснить, действительно ли президент России собирается нанести визит в Финляндию. Песков ответил следующее: «Да, такой визит готовится, и когда будет уже финализировано понимание по окончательным срокам, времени, мы сделаем соответствующее сообщение».

Песков также обратил внимание на насыщенность президентского графика и запланированных зарубежных переговоров. В ближайшее время насыщенность будет сохраняться, так как необходима координация действий с зарубежными партнёрами.