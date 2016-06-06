Москва, 6 июня, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В 2030 году Россия будет иметь 2,8% валового мирового продукта в то время, как Китай по темпам роста и по вкладу в мировое развитие будет превосходить и Европу и США, вместе взятые, считает доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, главный геолог «Росгеолэкспертизы», председатель попечительского совета Фонда интеграционного развития АТР Владимир Полеванов. По его словам, на текущий момент китайцы ненамного отстают от объединенных США и Европы. Об этом он заявил 6 июня в ходе круглого стола, проходящего в пресс-центре ИА REGNUM.

pixabay.com Хайнань. Китай

«Китайцы совершили такой рывок, потому что сохранили контроль над средствами производства, которые, по сути, не приносят прибыли. Они сохранили контроль над нефтегазовой промышленностью, энергетикой, над основными базовыми отраслями, что позволило им вкладывать деньги в строительство», — отметил академик РАЕН.

Полеванов также обратил внимание на те факторы, которые позволили Китаю в такие короткие по историческим меркам сроки выйти в мировые лидеры. Так, Китай сохранил оптимальную модель экономики с разумным сочетанием частного и государственного. Он отметил, что на самом Западе не любят вспоминать о том, что соревнование с СССР выиграла не рыночная экономика, а экономика смешанная и регулируемая. Она была полусоциалистической и в США, и в Европе, и в Японии. Она обеспечила высокие темпы роста (до 9−10% в год в США 1966 и 1967 годах), дала возможность быстро нарастить уровень жизни. Но как только Запад отказался от смешанной регулируемой экономики, начав строить неолиберальную утопию с безмерной приватизацией и подчинением реального сектора финансовому, он пришел в упадок. Он стал деградировать и проигрывать Китаю, который сохранил прежнюю экономическую модель.

Другой немаловажный фактор, который, по мнению ученого, позволил Китаю осуществлять национальную политику модернизации, заключается в том, что в КНР смогли пресечь кризис в высшем политическом эшелоне. С начала реформ в 1978 году китайцы обеспечили стабильность во власти. Ликвидировав кризис 1989 года и убрав с помощью армии местный аналог Горбачева (Чжао Цзыяна), Китай вступил на путь уверенного развития. Решающую роль в успехе реформ Китая сыграл Ден Сяопин — национально ориентированный лидер, имеющий два высших образования, советское и западное, и применивший при строительстве нового Китая теорию конвергенции, использовав лучшие черты и капитализма, и социализма.

Китайцы смогли подавить свою партийно-номенклатурную «горбачевщину» с помощью армии. Китайский майдан штатовского «розлива» — площадь Тяньаньмэнь — не прошёл! А затем, после периода урегулирования 1989−1992 годов, создали и второго контролера над партийной бюрократией — национальную буржуазию. После национализации 1955 года бывшие бизнесмены получали от государства поэтапные выкупные платежи, причем даже в годы культурной революции. К ним после начала реформ стали прислушиваться. По мнению академика РАЕН, этот опыт особенно актуален сейчас, когда в борьбе с геополитическими противниками все чаще применяются методы, названные «оранжевыми революциями».

«Кроме того, китайцы воспользовались своей буржуазией из зарубежной диаспоры, особенно выходцами из Фуцзяни и Гуандуна, оперировавшими в Юго-Восточной Азии. А с 1997 года добавился еще и китайский бизнес Гонконга. Так что если бы китайское партийное руководство попробовало бы продать страну, подобно советской верхушке, то ему этого просто не дали бы. Таким образом, компартия Китая (КПК) подпала под соединенный контроль армии и буржуазии», — заключил ученый.

Напомним, что в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол, посвященный обсуждению доклада главного геолога «Росгеоэкспертизы», доктора геолого-минералогических наук Владимира Полеванова о фантастических экономических и социальных результатах, достигнутых Китаем за последние 5 лет.