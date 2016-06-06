Москва, 6 июня, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Американские дипломаты должны проявлять интеллект и ответственность, говоря о России. Об этом 6 июня на своей странице в Facebook заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, своим интервью одному из эстонских изданий экс-посол США в РФ Майкл Макфол «опять взорвал рунет», заявив, что нынешняя деятельность России нуждается в «конкретном ответе». «США должны в соответствии с потребностями обуздать Россию и ответить ей», процитировала Захарова «Михаила» [sic].

Помимо этого, по словам Макфола, действия России якобы вынудили НАТО «отражать исходящую от Москвы угрозу». Он также отметил, что приближение альянса к границам России является законным, поскольку он не слышал об обещаниях США не расширять НАТО на Восток.

Она также сослалась на слова экс-госсекретаря США Генри Кисснджера, который в одной из недавних телепередач заявил о том, что в отношении непродвижения НАТО на восток «были неформальные комментарии, которые были так поняты Россией»: «Но дело, возможно, в том, что не было формальных документов на этот счет. Но я бы не стал обвинять российских лидеров в том, что они выдумали эти договоренности».

При этом Киссинджер подчеркнул, что «не стал бы говорить русским, как именно им вести свою внешнюю политику. Но это была бы одна из сфер обоюдного взаимонепонимания сторон».

«Я не предлагаю вам выбирать, кому из двух американских дипломатов верить. Потому что американский дипломат здесь один. Ведь дипломатия — это профессия, основами которой являются интеллект и ответственность», — отметила Захарова.

Напомним, Майкл Макфол был назначен на должность посла США в РФ в мае 2011 года. В 2014 году стало известно, что Макфол покидает занимаемую должность. Его преемником стал американский дипломат Джон Теффт.