Женева, Швейцария, 6 июня, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Операция поддерживаемой США сирийской оппозиции по захвату города Манбидж может привести к тому, что 216 тыс. человек станут беженцами, заявили 6 июня в ООН. Об этом сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Такие данные международная организация приводит в опубликованном 6 июня докладе, в котором учитываются данные с 4 июня.

В ООН отмечают, что мирные жители могут столкнуться с трудностями при попытке покинуть удерживаемые (запрещенной в России) террористической группировкой «Исламское государство» территории. Также, подчеркивают в ООН, необходимо предоставить беженцам питьевую воду, продовольствие и медицинскую помощь.