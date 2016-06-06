Минск, 6 июня, 2016, 14:00 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 июня подписал указы №190 и №191, которыми назначены сроки выборов в двухпалатное Национальное собрание. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

«В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 июня 2016 г. № 190 выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва назначены на 11 сентября 2016 г. Согласно Указу Республики Беларусь от 6 июня 2016 г. № 191 выборы в Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва пройдут с 18 июня по 18 сентября 2016 г.», — сказано в официальном сообщении (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

На Центризбирком возложены обязанности по организации выборов и контролю за исполнением избирательного законодательства. Совмину предписано обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение выборов из республиканского бюджета.

«Указы вступают в силу со дня официального опубликования», — сказано в сообщении со ссылкой на Национальный центр правовой информации республики (НЦПИ).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что 7 июня Александр Лукашенко может подписать указ о назначении выборов в Национальное собрание Белоруссии.

По её словам, на следующий день после подписания указа ЦИК проведёт заседание, на котором примет календарные планы избирательных кампаний. Отметим, что фактически парламентская кампания началась в конце 2015 года, ей предшествовала президентская кампания, по итогам которой Александр Лукашенко оформил 25-летнее бессменное правление.