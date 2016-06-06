Рига, 6 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Латвийский показатель неравенства в распределении доходов населения является одним из самых высоких в Евросоюзе, заявил в эфире радио Baltkom начальник отдела статистики доходов и условий жизни Центрального статистического управления (ЦСУ) Виктор Веретянов, сообщает портал Mixnews.lv.

Владимир Маковский. Посещение бедных. 1874

«Показателей социального неравенства много, в зависимости от конкретного показателя можно делать определенные выводы. Например, очень важным является показатель неравенства в распределении доходов. В Латвии он один из самых высоких в Европе, то есть, доходы богатых в несколько раз больше, чем доходы бедных. Что интересно, такая пропасть образовалась за сравнительно короткий промежуток времени. Неравенство было намного ниже, а сейчас — одно из самых высоких. Это негативный аспект», — сказал Веретянов.

Эксперт также отметил, что не стоит судить о материальном положении латвийцев по загруженности автостоянок близь супермаркетов, потому что как свидетельствуют результаты опросов, многие проводят свои выходные в магазинах, так как «просто-напросто не знают другого времяпрепровождения в уик-енд».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, портал Lsm.lv сообщал, что как и в обществе в целом, в латвийских школах все шире становится разрыв между богатыми и бедными. Более того, у детей из нуждающихся семей шансов вырваться из бедности все меньше.

Напомним, как свидетельствует опубликованное исследование Eurostat, каждый третий житель латвийской провинции находится на пороге бедности, и это один из самых плачевных показателей во всем Евросоюзе.