Мюнхен, Германия, 6 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Российские дилеры баварского автоконцерна BMW начали принимать заказы на спортивный хэтчбек BMW M140i, сообщает «АВТОСТАТ».

bmw.ru BMW M140i

Заднеприводный вариант нового автомобиля предлагается покупателям по цене 2,46 млн рублей, а полноприводная версия M140i xDrive будет стоить 2,66 млн рублей.

Новый хэтчбек оснащен рядным 6-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 340 лошадиных сил. Двигатель дополнят спортивной 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Steptronic. Эта трансмиссия позволяет добиться максимальной эффективности и снижает средний расход топлива хэтчбека до 7,1 л/ 100 км (до 7,4 л/ 100 км у версии M140i xDrive).

Кроме мощного двигателя, автомобиль оснащен подвеской M Спорт, уменьшающей дорожный просвет на 10 мм, а также высокопроизводительными тормозами той же марки. Оба эти узла включены в базовую версию оснащения M140i. Внешне автомобиль отличается аэродинамическим обвесом и легкосплавными 18-дюймовыми диски Double-spoke 436M.

Салон новинки отделан сочетания ткани Hexagon, Алькантары и алюминиевых вставок, потолок отделан антрацитовым покрытием потолка. В стандартное оснащение новых BMW M140i и M140i xDrive включены радио BMW Professional с контроллером iDrive и 6,5-дюймовым дисплеем, переключатель режимов движения с функцией ECO PRO, передний сдвижной подлокотник, Hands-free с USB-интерфейсом и пакет услуг BMW TeleServices.