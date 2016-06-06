Архангельск, 6 июня, 2016, 13:56 — ИА Регнум. В Архангельской области 4647 человек зарегистрировалось на ЕГЭ по математике профильного уровня. В регионе открыто 87 пунктов проведения экзаменов. ЕГЭ начался в штатном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве образования и науки.

ИА REGNUM Бланки ЕГЭ

По информации ведомства, профильный уровень отличается более сложными заданиями. Его выбирают те, кто планирует продолжить образование, и кому нужна более высокая оценка для поступления в учебные заведения. Минимальный порог на этом ЕГЭ составляет 27 баллов из 100 возможных. Экзамен начался в 10 часов утра. На решение всех заданий выпускникам отводится 3 часа 55 минут.

Напомним, 2 июня 2016 года в Архангельской области более 5400 человек сдавали экзамен по математике. Всего было открыто 85 пунктов проведения экзамена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области уже состоялся экзамен по русскому языку. Его сдавали более 6300 человек. Выпускники Архангельской области в 2015 году сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом: возросло число стобалльников, около 500 выпускников закончили школу с медалями. В конфликтную комиссию поступило 196 апелляций, из которых 41 была удовлетворена.