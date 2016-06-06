Москва, 6 июня, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Москвич понесет ответственность за заведомо ложное сообщение о теракте, сообщает 6 июня ГУ МВД России по Москве.

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Как пояснила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Софья Хотина, в дежурную часть полиции в районе Коньково обратился гражданин, заявивший, что получил данные о взрыве, который готовится в скором времени.

«Заявитель рассказал, что, подвозя на своей автомашине двух мужчин, услышал от них информацию о готовящемся взрыве на одном из вокзалов», — добавила Хотина. Оперативники прибыли по месту жительства подозреваемого, на улицу Введенского. 51-летний водитель признался, что выдумал историю с терактом ради шутки.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.