Санкт-Петербург, 6 июня, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Предложение Смольного на три года отменить в Петербурге транспортный налог на новые российские автомобили для граждан и организаций, а также налог на новые квартиры для физических лиц поддержали 6 июня на заседании бюджетно-финансового комитета городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы комитета финансов правительства Петербурга Алексея Корабельникова, эта антикризисная мера должна стимулировать экономику города в 2016 году. Как ранее отмечали в Смольном, сегодня больше всего в поддержке нуждаются строительная отрасль, отдельные сегменты обрабатывающих производств, малый и средний бизнес, а также потребительский рынок.

Освободить от транспортного налога предлагается легковые автомобили, если они были произведены в России в 2016 году, приобретены, а затем зарегистрированы в Петербурге с 1 апреля до 31 декабря 2016 года. Организации, которым, наряду с физлицами, будет предоставлена льгота, обязаны платить налоги в Северной столице. Предполагается, что новый проект должен снизить расходы покупателя на автомобиль, поддержать объемы производства, сохранить рабочие места на петербургских автозаводах, сократить остатки товаров в дилерских центрах.

Как сообщалось, в 2015 году ввод жилья в эксплуатацию в Петербурге снизился на 7% по сравнению с 2014 годом, снижение продаж составило от 18% до 27%. Для поддержки строительного рынка налог на жилье для физлиц отменят на три года, если квартиру сдали в эксплуатацию в 2015—2016 годах, а граждане приобрели ее как по договорам купли-продажи, так и по договорам долевого участия, заключенным с 1 апреля по 31 декабря 2016 года.

Как пояснил Корабельников, выпадающие доходы будут покрываться дополнительными доходами из ряда налогов, к тому же положительный эффект для экономики города достигается, в частности, за счет стимулирования не только автопрома и строительства, но и смежных областей, например, производства комплектующих. «К тому же мы поддерживаем занятость и не допускаем увольнения работников в автомобильном производстве и в строительстве», — сказал Корабельников.

Льгота носит заявительный характер — чтобы ее получить, придется написать заявление и предоставить необходимые подтверждающие документы.

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Депутат Заксобрания Елена Киселева отметила, что те граждане, которые получают жилье за счет бюджета и, соответственно, не получат эту налоговую льготу, могут отреагировать на нововведение отрицательно. Но, по мнению Корабельникова, жители должны отнестись к проекту с пониманием.

«У нас не должно быть дублирования средств поддержки. Если мы полностью или частично финансируем из бюджета покупку жилья петербуржцам, это уже достаточная поддержка, и другой не требуется», — заметил он.