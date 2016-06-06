Москва, 6 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Хотя стратегия развития России будет разрабатываться еще целый год, уже сейчас, основываясь на высказываниях и заявлениях Алексея Кудрина, можно достаточно уверенно обрисовать ее основные компоненты, заявил старший аналитический обозреватель MFX Broker Роберт Новак, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление Кудрина о сроках разработки программы развития России.

minfin.ru Алексей Кудрин

«По мнению эксперта, основными компонентами стратегии будут:

— реформа правоохранительной и судебной системы;

— борьба с коррупцией (причем основные усилия, скорее всего, сосредоточатся не на поимке коррупционеров, а на дерегуляции работы бизнеса, то есть искоренении самих возможностей для чиновников пользоваться служебным положением в личных целях);

— диверсификация экономики, ее отход от сырьевой модели;

— меры по модернизации экономики, повышению производительности труда;

— приватизация и другие шаги по снижению участия государства в экономике;

— снижение инфляции до целевого уровня 4%;

— снижение дефицита федерального бюджета до 1%;

— меры по улучшению инвестиционного и делового климата (повышение защищенности прав собственности, поощрение предпринимательской инициативы и т.д.);

— пенсионная реформа, включая повышение пенсионного возраста;

— активизация попыток наладить диалог с Западом с целью восстановить взаимное доверие и добиться отмены экономических санкций».

«Станет ли эта программа спасением для экономики страны? Если она будет реализована, да. Но, учитывая опыт внедрения предыдущих разработок подобного рода, существуют большие сомнения, что «план Кудрина» будет воплощен в жизнь. Как напомнил сам Кудрин, предыдущая «Стратегия-2020» так и осталась на бумаге, даже согласование в правительстве не смогла пройти. Есть высокая вероятность, что такая же участь постигнет и эту концепцию», — считает Новак.

«Кроме этого, не стоит забывать, что когда стратегия будет готова, она может подвергнуться значительному редактированию в администрации президента и правительстве. Как сказал Кудрин, «органы власти, прежде всего президент, из этих предложений примут то, что посчитают нужным, или целиком всю программу». Есть риск, что на этой стадии программа лишится ряда своих сильных элементов, что снизит ее эффективность в целом. И, конечно, есть риски исполнения. Даже самую лучшую программу можно загубить бездарным, неумелым и нерадивым исполнением или же саботажем со стороны исполнителей», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что разработка основных положений программы экономического развития Российской Федерации (РФ) завершится к лету 2017 года.

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