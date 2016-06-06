Ростов-на-Дону, 6 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В Ростовской области в период с января по март 2016 года денежные доходы на человека в месяц составили 22,5 тыс. руб., что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Вместе с тем, реальные располагаемые денежные доходы на душу населения уменьшились за указанный период на 5,4%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 6 июня со ссылкой на информацию о социально-экономической ситуации в регионе по итогам четырёх месяцев текущего года. Документ опубликован на официальном сайте облправительства.

Николай Богданов-Бельский. Горе. 1909

Из обнародованных данных следует, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-март 2016 года составила 24,2 тыс. руб., и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 5,5%. Больше всех получают специалисты, занимающиеся финансовой деятельностью — 45,5 тыс. руб., что почти вдвое выше средней зарплаты по региону. Самые низкооплачиваемые работники трудятся в отрасли гостиниц и ресторанов, их среднемесячная зарплата находится на отметке в 13,6 тыс. руб.

Помимо этого, по информации, актуальной на 1 мая 2016 года, общая сумма просроченной задолженности составила на 10 предприятиях в сумме 90 млн 739 тыс. рублей перед 1 тыс. 486 работниками.