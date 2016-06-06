Омск, 6 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. В Омской области после инцидента в парке «Зелёный остров» все аттракционы проверят на безопасность.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Вечный источник радости — карусель

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующее поручение дал губернатор региона Виктор Назаров. «Необходимо провести комиссионное обследование всех парков, аттракционов с привлечением специалистов. Если есть разрешение на работу аттракциона, пусть представят документы и заключение экспертов о безопасности их эксплуатации», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, сегодня, 6 июня, на аппаратном совещании в правительстве Омской области всем ответственным лицам поручено организовать профилактику и предупреждение детского травматизма в дни летних каникул.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске 4 июня едва не произошла трагедия из-за поломки карусели в парке «Зелёный остров». Сообщается, что в результате ЧП на аттракционе «Орбита» могли пострадать четыре человека, в том числе трое подростков. В СУ СКР по региону сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.