Санкт-Петербург, 6 июня, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Из-за приостановки санитарных мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней на пораженных жуком-короедом территориях Ленобласти складывается пожароопасная обстановка. Об этом заявил глава комитета по природным ресурсам Ленинградской области Евгений Андреев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Alexey Kudenko / Алексей Куденко Лесной пожар

«Управлением лесами увеличена кратность патрулирования этих территорий, а также принимаются дополнительные меры по предотвращению распространения пожаров на этих участках», — заверил Евгений Андреев.

В зоне риска оказались лесные кварталы с перестойной елью, ветровальной и сухостойной древесиной, уже обработанной вредителем.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти признали необоснованными более четверти санитарных рубок Ленобласти

Напомним, ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился приостановить сплошные рубки на участках лесного фонда, зараженных жуком-короедом, чтобы дополнительно проверить состояние деревьев после жалоб жителей и обращений активистов, предположивших, что леса незаконно вырубаются под видом борьбы с последствиями урагана 2010 года.

Позднее, как сообщало ИА REGNUM, власти региона признали, что на семи из 27 лесных участков Приозерского, Волховского и Бокситогорского районов Ленобласти санитарные рубки были назначены неправомерно. Это подтвердила и работа комиссии Рослесхоза.

Впоследствии губернатор частично снял мораторий на санитарную рубку леса — по тем участкам, где у надзорных ведомств не возникло претензий. О пожароопасности тех лесных участков, где не была своевременно проведена санитарная рубка, как раз говорит глава комитета по природным ресурсам.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленинградские леса без санитарных рубок сожрет жук-короед — эксперты

Евгений Андреев также отметил, что с начала пожароопасного сезона — с 18 апреля — на землях лесного фонда было ликвидировано 122 лесных пожара на общей площади 43 гектара. Благодаря принятым мерам и оперативному реагированию средняя площадь одного лесного пожара в настоящее время составляет всего 0,38 гектара.

«Незначительная степень распространения пожаров говорит о том, что в области создана эффективная система мониторинга и профилактики лесных пожаров. Все возгорания ликвидируются силами пожарно-химических станций в день обнаружения» — подчеркнул Евгений Андреев.

Отметим, по данным ГУ МЧС России по Ленобласти, 6 и 7 июня на северо-востоке региона сохранится преимущественно 4-й класс пожароопасности. Третий класс опасности — на большей части территории региона, кроме Кингисеппского, Гатчинского, Киришского, Тосненского и севера Выборгского районов.