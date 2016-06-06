Москва, 6 июня, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Артур Юсупов сегодня явился в расположение сборной России и приступил к тренировкам в составе команды, сообщает «Чемпионат».

Екатерина Лаут Артур Юсупов

Вероятнее всего, Артур Юсупов приехал заменить в составе сборной России на чемпионате Европы-2016 полузащитника Игоря Денисова, серьезно травмированного в ходе прошедшего накануне товарищеского матча со сборной Сербии (1:1).

Напомним, Российский футбольный союз ранее официально сообщал, что Игорь Денисов не сможет продолжать выступления на предстоящем турнире.