Анкара, 6 июня, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Представительницы прекрасного пола, которые отказываются рожать детей, являются неполноценными. Об этом, как передает ВВС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе открытия нового здания ассоциации «Женщины и демократия» в Стамбуле.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Женщина, которая заявляет: «Я не буду матерью, потому что я работаю», на самом деле отрицает свою женственность», — заявил глава Турции.

При этом Эрдоган отметил, что поддерживает тех женщин, которые делают успешную карьеру, однако работа не должна быть препятствием для продолжения рода.

По мнению турецкого лидера, женщина, отказываясь от материнства, ставит под угрозу существование человечества.

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