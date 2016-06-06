Москва, 6 июня, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров показался на публике с повязкой на руке. Об этом свидетельствует фотография, выложенная в официальном аккаунте МИД РФ в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Это не производственная травма от десятков телефонных разговоров с партнерами. Незначительный урон здоровью нанес футбол», — отметили в записи.

В ведомстве попросили пользователей пожелать здоровья министру: «Мы же можем передать министру от вас пожелания скорейшего выздоровления?».

Фотография была опубликована накануне переговоров Лаврова с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Напомним, Сергей Лавров является любителем футбола и давним болельщиком московского футбольного клуба «Спартак». Министр часто посещает матчи любимой команды, а также сам принимает участие в любительских матчах.