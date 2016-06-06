Воронеж, 6 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Открытие Платоновского фестиваля искусств, громкие заявления управляющих компаний о массовых банкротствах и убийство 18-летней девушки — такой стала минувшая неделя в Воронежской области.

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Из Воронежа — в Мордовию: Олег Пахолков меняет партпрописку

Депутат Государственной думы РФ от «Справедливой России» Олег Пахолков за три месяца до выборов в Госдуму нового созыва сменил регион прописки. Как пишет в номере от 3 июня «Коммерсантъ-Черноземье», Пахолков сложил с себя полномочия лидера воронежского отделения «СР» и перебирает в Мордовию.

«Партия посчитала, что я там должен потрясти местного главу, как тряс Алексея Гордеева», — заявил Пахолков изданию. В аппарате «СР» добавили, что Пахолкова «с его политтехнологическим и пиар-чутьем» решили отправить «на самый тяжелый участок»: в Мордовии, добавил собеседник издания, уже несколько лет отсутствует руководитель реготделения.

«643 тыс. избирателей Мордовии для прохождения в Госдуму Олегу Пахолкову, очевидно, не хватит. Он утверждает, что для создания крупной региональной группы к Мордовии присоединят соседние регионы, но «окончательного решения еще нет». Впрочем, источник в руководстве партии говорит, что никаких гарантий реализации такого сценария у Олега Пахолкова нет. Соседние два региона уже заняты другим справороссом: Чувашию и Марий Эл (всего 1,5 млн избирателей), как предполагается, поведет на выборы глава думского комитета по экономической политике Анатолий Аксаков».

В то же время, как пишет издание, «глава избирательного штаба партии Александр Бурков сказал, что, по его информации, кандидат в Мордовии пока другой. Запасная площадка Олега Пахолкова — Волгодонский одномандатный округ Ростовской области, где депутат ведет работу».

За тарифы ответит мэрия

Право регулировать тариф на проезд в муниципальном транспорте Воронежа будет передано мэрии. Как пишет портал «Время Воронежа», «в понедельник, 30 мая, правительство области объявило, что в настоящий момент происходит работа над нормативным актом, согласно которому полномочия по установлению тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам на территории города Воронежа будут переданы с регионального уровня на муниципальный. До сих пор, напомним, этим вопросом занималось управление по регулированию тарифов — структурное подразделение правительства области».

Как отмечает издание, «в Воронеже перевозчики уже несколько раз обращались в управление по тарифам с настоятельной просьбой повысить плату за проезд в городском общественном транспорте. Они рассчитывали, что поднять стоимость поездки до 17 рублей им позволят уже в марте. Но, очевидно, что в правительстве области не захотели брать на себя ответственность за эту непопулярную в глазах горожан меру. Александр Дементьев эту ситуацию обрисовал деликатно: «Чтобы появилась возможность установить тариф, и пока не устранена правовая коллизия, в Воронежской области работают над нормативным актом, согласно которому полномочия по установлению тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам на территории города Воронежа будут переданы с регионального уровня на муниципальный». В реальности это означает, что мэрия и гордума должны будут в ближайшее время определиться с тарифом для воронежских перевозчиков. И почти не приходится сомневаться, что тариф этот будет увеличен — может, до 17 рублей вместо нынешних 15, а может и больше: все-таки инфляция свое берет. С учетом того, что с 1 июля в Воронеже вырастут коммунальные тарифы, можно себе представить настроение народных масс».

Угроза банкротства или шантаж?

На минувшей неделе Центральный арбитражный суд вынес решение по годовой тяжбе между УФАС и АО «Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области», а также 16 управляющими компаниями. Суд признал законными доводы УФАС о нарушении «ЕПСС» и УК действующего законодательства. УФАС заявило о назначении штрафов — ЕПСС в 1,6 млн рублей, УК — от 2 до 20 млн рублей.

«Конфликт между ЕПСС и УФАС длится с начала 2015 года, — пишет «Коммерсантъ-Черноземье». — Тогда к изучению взаимоотношений оператора и его партнеров по рынку ЖКХ ведомство подтолкнули заявления физлиц и материалы УФСБ. Граждане, в частности, якобы указали на то, что их средства за ЖКУ поступают на обычный расчетный счет ЕПСС в банке, а не на спецсчет. Теперь ЕПСС согласилась работать по условиям антимонопольщиков — деньги за ЖКУ обещают направлять поставщикам напрямую, минуя счета оператора. Но штрафы компания решила обжаловать, сообщили «Ъ» в ЕПСС: первые заседания арбитражей планируются уже 21 июня. Будет ли оператор обжаловать решение кассации в Верховный суд, в ЕПСС еще не решили».

В управляющих компаниях сразу заявили, что штрафы им предстоит выплачивать из денег на содержание и текущий ремонт многоэтажек, и это может привести к банкротству УК. В то же время руководитель УФАС Владимир Рохмистров полагает, что штрафы некритичны для УК.

«Перспективы УК по оспариванию штрафов напрямую зависят от исхода основного спора между УФАС и ЕПСС. Если Верховный суд признает правоту ЕПСС, то выписанные штрафы станут незаконными, — цитирует «Коммерсантъ» директора правового центра «Дивиус» Ивана Гусева. — В последней инстанции ведомству вновь предстоит доказать факт необоснованного навязывания услуг со стороны ЕПСС: сам потребитель дополнительных денег за услуги оператора не платил. С другой стороны, активность УФАС понятна: концентрация большого числа коммунальных платежей на счетах одной компании может вызывать опасения».

Воронеж встретил Платоновфест

2 июня в Воронеже состоялось торжественное открытие Платоновского фестиваля искусств, пожалуй, самого ожидаемого культурного события года в городе.

Спектаклю, который открыл фестиваль — «Носороги» по пьесе Эжена Ионеско румынского Национального театра «Крайовы» — посвящена статья в журнале De Facto.

«На вкус скромного массового зрителя, трудно было придумать что-то более провокационное на открытие Платоновфеста-2016, чем «Носороги» румынского Национального театра «Крайовы», — пишет издание. — Хлесткая (и где-то даже злая) ирония началась еще до начала спектакля, когда входившие в зал зрители видели торчащие из-под пола головы актеров. Символизирующая болото какофония мгновенно стала зеркалом местного потребления культуры: пожилые дамы вперемешку с молодежью потянулись к сцене, чтобы запечатлеть себя на фоне этого события. Пожалуй, сами для себя они посчитали это удачным селфи. Сам спектакль, на мой взгляд, имеет настолько много равнозначных друг другу слоев, что передавать его сюжет не имеет особого значения. Кто-то увидел антифашистскую направленность пьесы. Другие — ленту комментариев соцсетей, где теряется предмет обсуждения и каждый хочет донести только свое. Третьи — невероятно красивую картинку декораций. Четвертые — бессмысленные по форме, но не бессмысленные по содержанию частые повторы одного и того же текста актеров. Небесспорный для старта Платоновфеста спектакль, наверное, стал бесспорным в донесении смыслов. Даже тот, кто пришел на него неподготовленным, но открытым к внутреннему диалогу, безусловно, вынес для себя определенные темы для размышлений».

«И если на втором дне показа люди уходили целыми группами, то на финальном, третьем — остались почти все до конца. И аплодировали так, что актеры выходили на поклон 3 или 4 раза. В разряженной постановкой атмосфере показалось, что кто-то понял: театр абсурда существует не только на сцене, не только в зале, но — и далеко за его пределами. После всего зрителей встретил тропический ливень — будто задуманная режиссером перезагрузка зрительского сознания. Обычно в таких случаях пишут — занавес. Но нет: паноптикум».

Убийство студентки

На прошлой неделе весь Воронеж всколыхнуло известие: в парке «Динамо» нашли тело 18-летней Кати Череповецкой, пропавшей 23 мая. Девушку убили и ограбили, тело ее присыпали землей. Следователи возбудили уголовное дело.

«Тело Кати Череповецкой нашли в 9:30 1 июня в Центральном парке культуры и отдыха, неподалеку от дома по улице Ленина, 10. При осмотре у погибшей обнаружили повреждения головы. Екатерина Череповецкая пропала без вести 23 мая. Она вышла из дома на улице Тимирязева, 6а в 6 утра. Студентка пошла пешком из дома на учебу. На занятиях девушка не появилась, домой не вернулась. Катя часто ходила в вуз, в том числе через парк «Динамо». Сигнал телефона Череповецкой зафиксировали в парке «Динамо» утром 23 мая. После этого мобильник замолчал. Исчезновение девушки получило резонанс. Ее фото и приметы публиковали СМИ, волонтеры расклеивали на улицах города листовки. Расследование громкого уголовного дела об убийстве Кати Череповецкой находится на контроле у прокурора Воронежской области Николая Шишкина. Проконтролировать его расследование руководство силовых структур попросил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. После начала расследования дела об убийстве, сопряженном с разбоем. Следователи совместно с полицейскими провели обследование местности по маршруту движения студентки от места жительства до места учебы. Они изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения, провели следственный эксперимент», — пишет РИА «Воронеж».

Между тем, сообщила газета «Моё!», 5 июня «в сообществе «Типичный Воронеж» социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано фото ориентировки с изображением предполагаемых убийц Кати Череповецкой. В «документах» сообщается, что подозреваемыми являются трое уроженцев Республики Узбекистан, которые живут в Воронеже и области, 30, 34 и 43 лет. Почему в ориентировках значатся именно эти люди, автор публикации не сообщает. Кроме того, в «документах» указано, что предполагаемая причина смерти 18-летней студентки — асфиксия. Хотя, по официальным данным Следственного комитета, девушке разбили голову. По версии авторов ориентировки, у студентки были похищены два телефона и золотая цепочка с кулоном».

Впрочем, следователи эту информацию опровергли, заявив изданию, что подозреваемых в деле пока нет.