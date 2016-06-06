Москва, 6 июня, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Российское руководство выразило сожаление и обеспокоенность по поводу намерения Берлина отнести Россию к странам — «соперникам». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 6 июня.

Дмитрий Песков

Журналисты попросили Пескова прокомментировать информацию, согласно которой правительство Германии решило отнести Россию к странам — «соперникам», отредактировав руководство по национальной безопасности Германии — «Белую книгу».

«Если информация о новой редакции Белой книги соответствует действительности, то это может вызывать и сожаление, и обеспокоенность одновременно», — ответил он.

Песков пояснил, почему такое решение Берлина вызывает сожаление. Налицо непонимание сути позиции Москвы. Россия не намерена вступать в конфронтацию, а стремится к созданию «атмосферы взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества на европейском континенте». Что касается обеспокоенности, то оно связано с возможными конфронтационными действиями, отдаляющими страны и разрушающими доверие.