Москва, 6 июня, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В связи с угоном раритетного автомобиля «Чайка», принадлежащего Генпрокуратуре России, возбуждено уголовное дело, сообщает 6 июня «За рулем» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по г. Москве.

JOHN LLOYD Чайка

Автомобиль был похищен из автосервиса, где его оставили для прохождения техобслуживания. В совершении преступления подозревают двух жителей Самарской области, работавших в автосервисе. Мужчины, будучи нетрезвыми, около 5 часов утра решили покататься на машине. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобиль ГАЗ-1402 «Чайка» в районе Кожевнической улицы остановили сотрудники ДПС, заметившие тонировку на стеклах. У водителя и пассажира отсутствовали документы, кроме того, они производили впечатление пьяных. Пока инспекторы оформляли протокол, пассажир «Чайки» решил скрыться. Машину полицейские остановили после погони и стрельбы по колесу из табельного оружия.