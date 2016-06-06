Иркутск, 6 июня, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Ночью 5 июня экипажи ДПС в ходе преследования остановили автомобиль ГАЗ-2110, водитель которого отказался подчиниться законным требованиям полицейских, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

auto.orsk.ru Машина ДПС

Как отметили в ведомстве, внимание нарядов ДПС привлек автомобиль «Волга», который двигался с превышением скорости в районе поселка Мамоны. Водитель отечественного автомобиля не выполнил требование инспектора ГИБДД остановиться и продолжил движение в сторону Иркутска.

Для его преследования полицейские подключили еще несколько экипажей. Как уточняет портал Life, в преследовании нарушителя участвовали 12 экипажей ДПС. Нарушитель был блокирован в районе улицы Нижняя Набережная. «При этом полицейские, привлекая внимание горожан спецсигналами, предотвратили возможные ДТП и другие вероятные тяжкие последствия, исключив возможность виновным уйти от ответственности. Бросив автомобиль, нарушители попытались скрыться, но были задержаны инспекторами ДПС», — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, за рулем находился подросток, в машине также находился и его несовершеннолетний товарищ.

На утро в полицию обратился хозяин «Волги», сообщивший о том, что неизвестные угнали его автомобиль. К удивлению гражданина его транспортное средство к моменту обращения в полицию уже было обнаружено. Как уточняет портал «Ирсити», пятнадцатилетний школьник угнал «Волгу» у отца.

Собранные полицией материалы сейчас направлены в следственные органы Следственного комитета для принятия правового решения.

В свою очередь, несовершеннолетний водитель, ранее не имевший проблемы с законом, будет поставлен на учет в полицию. В отношении родителей подростков собраны материалы о привлечении к административной ответственности за нарушение регионального законодательства о «комендантском часе для несовершеннолетних».