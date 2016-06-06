Рига, 6 июня, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Численность населения в приграничных краях Латвии стремительно уменьшается в связи с тем, что средний возраст жителей этих регионов весьма высок, а средний заработок низок, заявил в эфире радио Baltkom демограф, профессор Латвийского университета, член Академии наук Петерис Звидриньш, сообщает портал Mixnews.lv.

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«Эти данные не сильно отличаются от тех, что были в последние годы. Регион около Риги, конечно, отличается в положительном плане, а в Латгалии (Восточный регион Латвии) и некоторых других краях ситуация, наоборот, усугубилась. Необходимо отметить, что давно назревала ситуация, когда регионы и города, где уровень рождаемости низок, постарели. Там, где средний возраст жителей выше, скажем, 45 лет и больше, смертность тоже выше. Это касается восточной части страны. А в Марупе или Гаркалне, например, намного ниже. Ясно, что это связано со средним возрастом, а также с доходами жителей разных регионов», — отметил Звидриньш.

Эксперт также отметил, что в ближайшее время демографическая ситуация в Латвии вряд ли изменится. «Прогнозы на ближайшее время — депопуляция, за исключением 10−15% краев, где ситуация в норме, средний возраст относительно низок, в границах 35−40 лет. А в регионах, где численность население убывает, вряд ли пока удастся что-то изменить», — сказал Звидриньш.

Напомним, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.