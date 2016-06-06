Лондон, 6 июня, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Глава международного комитета палаты общин британского парламента Криспин Блант заявил 6 июня, что он не удивлен и не обеспокоен относительно информации, согласно которой подразделения специального назначения страны участвуют в операциях в Сирии, сообщает The Guardian.

Британский спецназ в Северной Африке. 1940-е

С таким заявлением он выступил в интервью каналу BBC Radio 4. Журналисты спросили парламентария, не является ли такое участие поводом для беспокойства, поскольку палата общин выступала против военного вмешательства в конфликт в Сирии.

«Я нисколько не обеспокоен или ничуть не удивлен», — отметил он.

По его словам, хотя в тексте законопроекта, запрещающего отправку военнослужащих в Сирию, было сказано, что «правительство не будет направлять войска Великобритании для участия в сухопутных операциях, там не было указано «а также специальные подразделении» — этим и воспользовалось, по всей видимости, правительство, чтобы отправить бойцов специальных подразделений, в частности, в Ливию.

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Напомним, 6 июня стало известно, что бойцы специальных подразделений Соединенного Королевства осуществляют прямую поддержку представителям сирийской оппозиции против боевиков (запрещенной в России) террористической группировки «Исламское государство».

По данным лондонской газеты The Times, спецназ дислоцирован в Иордании, но регулярно пересекает сирийскую границу, чтобы поддержать представителей оппозиции. Сирийские военнослужащие, сформировавшие оппозиционный отряд, которому помогают британцы, ранее служили в спецназе правительственных вооружённых сил, но позднее присоединились к оппозиции.