Соль-Илецк, Оренбургская область, 6 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В Соль-Илецком районе Оренбургской области смерть мужчины, не дождавшегося скорой помощи, стала поводом для проверки, после которой прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела в отношении фельдшера отделения скорой медицинской помощи горбольницы Соль-Илецка, отказавшей в направлении бригады к смертельно больному сельчанину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 6 июня старший помощник прокурора Оренбуржья Ольга Аникеева.

er.ru Скорая помощь

В настоящее время материалы проверки, проведенной по обращению родственников умершего сельчанина, направлены в следственные органы

По данным надзорного ведомства, в мае 2016 года от фельдшера Соль-Илецкого района в отделение скорой медицинской помощи городской больницы поступил вызов о необходимости оказания медицинской помощи местному жителю, больному сахарным диабетом. Медики оказали пациенту необходимую помощь, однако спустя несколько часов ему снова стало плохо. Его сын повторно позвонил в отделение скорой медицинской помощи, но фельдшер по приему и передаче вызовов линейным бригадам скорой помощи данный вызов бригаде не передала. В тот же день больной скончался.

«В таком поведении служащего станции скорой помощи усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность», — отметил представитель прокуратуры и подчеркнул, что прокуратура добивается возбуждения уголовного дела по данному факту.

В адрес главного врача городской больницы Соль-Илецка направлено представление. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.

По данным министерства здравоохранения Оренбургской области, на август 2015 года на территории региона функционировало 224 бригады скорой медицинской помощи, в том числе 54 врачебных общепрофильных, 159 фельдшерских, 11 специализированных. В областной службе скорой медпомощи трудимось 289 врачей, 1401 средний медработник, 930 водителей.

Стоит также отметить, что в конце 2015 года министр здравоохранения Оренбуржья Тамара Семивеличенко, подводя предварительные итоги деятельности службы здравоохранения за год, отметила, работа службы скорой помощи нуждается во внесении изменений. Связано это с тем, что почти 15% вызовов делаются пациентами, медицинская помощь которым может быть отсрочена.

Она подчеркнула, что задачей амбулаторных подразделений на 2016 год является повсеместное внедрение службы неотложной помощи, которая будет организована при поликлиниках и функционировать только в рабочее время. Бригада неотложки будет выезжает на дом к пациенту в том случае, если его жизни ничего не угрожает. Вызов же скорой является следствием чрезвычайной, жизнеугрожающей ситуации, когда помощь должна быть оказана в течение одного часа. Для определения срочности оказания медицинской помощи особую роль играет диспетчер скорой помощи. Принимая звонок, он решает, нужно ли выезжать на вызов бригаде скорой или стоит передать вызов в поликлинику, то есть вызывать неотложку.