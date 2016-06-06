Москва, 6 июня, 2016, 13:19 — ИА Регнум. В Кремле слышат заявления о нарушении украинских границ российскими войсками на протяжении последних лет, однако до сих пор эти заявления не были ничем подкреплены. Об этом 6 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Странные подсчёты

«Мы знаем, что на различных уровнях подобные заявления звучали неоднократно в течение последних, наверное, уже двух лет. Это усиливалось дополнительными обвинениями по переходу войск, различных подразделений, техники», — сказал Песков.

По его словам любые заявления подобного рода «остаются ничем иным, как голословными обвинениями до тех пор, пока не подкреплены хоть какими-то доказательствами»: «До сих пор ни разу этого сделано не было».

Песков также не стал комментировать слухи относительно запрета на въезд в ДНР ряду представителей бывшей украинской политической элиты, в том числе и бизнесмену Ринату Ахметову: «Я не хотел бы это все-таки из Кремля как-то комментировать, потому что я, к сожалению, не обладаю всей полнотой информации о том, что послужило причиной для принятия подобного решения».

Напомним, ранее украинские СМИ неоднократно заявляли об «обнаружении» российских войск, пересекающих границу Украины на востоке. Однако впоследствии ни одно из этих заявлений не было подтверждено или закреплено документально, а все «доказательства» в виде видеороликов и фотографий оказывались фэйками и «вбросами».