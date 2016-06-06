Саратов, 6 июня, 2016, 13:17 — ИА Регнум. На 1 января 2016 года общая задолженность всех управляющих организаций Саратова перед основными поставщиками ТЭР с учетом задолженности прошлых лет превысила 4,3 млрд рублей, из них 3,2 млрд — задолженность перед ПАО «Т Плюс», 567 млн — «Водоканалу», 608 млн — ООО «СПГЭС». За пять месяцев 2016 года общая задолженность уменьшилась на 350 млн рублей. Такие данные озвучил 6 июня на совещании в мэрии заместитель главы администрации Саратова Сергеей Пилипенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По оценкам наблюдателей, на протяжении последних лет в сторону увеличения меняются только цифры задолженностей ресурсоснабжающим организациям, риторика властей остается прежней: добиться положительной динамики в погашении задолженности. При этом, городское руководство из года в год повторяет, как мантру: «Причинами формирования задолженности являются низкая платежная дисциплина отдельных категорий граждан, наличие недобросовестных УК, низкая эффективность судебно-претензионной работы, сложность юридических процедур по приостановке поставок ЖКУ злостных неплательщиков». Еще один плод реформы ЖКХ — задолженность управляющих организаций, прекративших свою деятельность или не получивших лицензии.

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По данным мэрии в рамках активизации судебно-претензионной работы в 2016 году подано 6845 исков на сумму 143,7 млн рублей, вынесено 2506 решений судебными органами на сумму 51,2 млн рублей. Кроме этого, проводится выверка данных по расходу ЖКУ, корректировка выставляемых счетов и переход на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями.

Руководитель Саратовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Забуга отметил регулярно возникающие разногласия между управляющими организациями и его компанией в величине сумм оплаты за поставленные ресурсы. В связи с этим он рекомендовал городским властям провести инвентаризацию имущества, чтобы уточнить отапливаемые площади, объемы поставки горячей воды.

«Существующие механизмы несовершенны, но мы их должны использовать по максимуму, другого выхода у нас нет». — резюмировал сити-менеджер Валерий Сараев.

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