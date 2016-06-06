Челябинск, 6 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Михаил Юревич может пойти на выборы от партии «Родина». В региональном отделении ждут бывшего челябинского губернатора и не исключают возможность пересмотра главного лозунга парии «Родина без олигархов», сообщил Андрей Краснов, руководитель пиар-направления команды Алексея Севастьянова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Капитал

В СМИ Челябинской области активно обсуждается возможность выдвижения экс-губернатора Михаила Юревича от новой партии. Будет ли Юревич выдвигаться от «Родины» или от какой-либо другой партии, — остается интригой. Но после того, как Михаил Юревич снялся с праймериз «Единой России», Алексей Севастьянов уже высказывался, что партия «Родина» рада видеть Михаила Юревича в своих рядах. «Пока каких-то решений и заявлений от Михаила Юревича не поступало», — пояснил Андрей Краснов.

Несмотря на радушное отношение, выдвижение Юревича от «Родины» создаст проблемы в избирательном процессе. Например, в штабе Севастьянова пока не знают, как технически совместить фактически олигарха Юревича и партию «Родина» с лозунгом «Родина без олигархов». Однако факт долгой совместной работы ранее, и хорошие человеческие отношения Юревича и Севастьянова может перевесить издержки от возможных имиджевых потерь партии.

В региональном пресс-центре ЛДПР комментировать возможность выдвижения от партии Жириновского отказались. «Если и будет решаться подобный вопрос, то на федеральном уровне», — отметили представители ЛДПР.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщал, что готов рассмотреть кандидатуру Михаила Юревича, если от него поступит соответствующий запрос.

Напомним, изначально Юревич планировал участвовать в праймериз «Единой России». Но из-за конфликта с однопартийцами изменил свои планы.