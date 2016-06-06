Минск, 6 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукшенко

«Нынешний год принес позитивные сдвиги в нормализации наших отношений с Евросоюзом. Безусловно, мы заинтересованы в максимальном углублении взаимосвязей с ЕС, поддержании нарастающей динамики нашего сотрудничества», — заявил 6 июня в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты от послов иностранных государств.

Говоря об отношениях с Польшей, Лукашенко сказал послу соседней республики Конраду Павлику: «У нас не только общая граница, развитая торгово-экономическая, региональная кооперация, но и общая ответственность за безопасность в регионе».

Как сообщает госинформагентство БелТА, Лукашенко отметил также, что среди важнейших задач официального Минска было и остается налаживание добрососедских отношений с Польшей. Руководитель Белоруссии также обратился к послу Словакии Йозефу Мигашу, сказав: «Мы ценим вклад вашей страны в создание новой атмосферы для нормализации отношений по линии Белоруссия — ЕС. Рассчитываем, что Словакия во время своего председательства в Совете ЕС во втором полугодии 2016 года окажет содействие дальнейшему развитию наших связей с Евросоюзом. Надеемся на укрепление двустороннего сотрудничества».

«Белоруссия заинтересована в динамичном развитии государств Африки. Уверен, что у нас имеются большие перспективы для расширения взаимодействия с ними», — заявил Лукашенко. По его словам, важнейшим партнёром постсоветской республики на Африканском континенте является Эфиопия.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года Евросоюз резко сократил «санкционные списки», в которых фигурировали сотни чиновников, «силовиков», пропагандистов, судей, прокуроров и других лиц, включая Александра Лукашенко и двух его старших сыновей. В списках находились также белорусские предприятия, считавшиеся финансовой опорой «режима Лукашенко».

Отметим, Белоруссия является участницей программы ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство». Во внутренней политике Александр Лукашенко делает упор на «белорусизацию», предполагающую формирование новой идентичности белорусов, а во внешней — на «многовекторность», предполагающую отдаление от Москвы, манёвры между различными геополитическими центрами и диверсификацию экспортно-импортных операций.