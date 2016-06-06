В Ярославле встали дорожные работы
Ярославль, 6 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля потребовала приостановить проведение дорожно-ремонтных работ в областном центре на время дождей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Денис Зайцев.
«Агентству по муниципальному заказу ЖКХ» поручено контролировать действия дорожных подрядчиков, чтобы проводимый ремонт отвечал требованиям качества. Подрядчики получили предупреждение о том, что со второй половины дня в субботу ожидаются дожди, поэтому они должны были спланировать свою работу.
Возобновить ее можно будет лишь тогда, когда закончатся дожди, лужи высохнут и будут вычищены. Потому что если мы будем укладывать асфальт в пыль и грязь — долго он не продержится. Поэтому контроль за соблюдением техрегламента дорожных работ очень важен», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Денис Зайцев.
Как сообщает мэрия Ярославля, дорожные работы в минувшие выходные велись в Заволжском, Дзержинском, Кировском, Ленинском, Фрунзенском районах. В рамках ямочного ремонта отремонтировано порядка 3000 квадратных метров дорожного полотна. На объекты с проверкой выезжали специалисты «Агентства по муниципальному заказу». По сведениям агентства, никто из подрядчиков техрегламент не нарушил.