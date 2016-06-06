Ярославль, 6 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля потребовала приостановить проведение дорожно-ремонтных работ в областном центре на время дождей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Денис Зайцев.

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«Агентству по муниципальному заказу ЖКХ» поручено контролировать действия дорожных подрядчиков, чтобы проводимый ремонт отвечал требованиям качества. Подрядчики получили предупреждение о том, что со второй половины дня в субботу ожидаются дожди, поэтому они должны были спланировать свою работу.

Возобновить ее можно будет лишь тогда, когда закончатся дожди, лужи высохнут и будут вычищены. Потому что если мы будем укладывать асфальт в пыль и грязь — долго он не продержится. Поэтому контроль за соблюдением техрегламента дорожных работ очень важен», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Денис Зайцев.

Как сообщает мэрия Ярославля, дорожные работы в минувшие выходные велись в Заволжском, Дзержинском, Кировском, Ленинском, Фрунзенском районах. В рамках ямочного ремонта отремонтировано порядка 3000 квадратных метров дорожного полотна. На объекты с проверкой выезжали специалисты «Агентства по муниципальному заказу». По сведениям агентства, никто из подрядчиков техрегламент не нарушил.