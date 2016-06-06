Ярославль, 6 июня, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Руководитель Ярославского регионального отделения политической партии «Единая Россия» Илья Осипов не считает необходимым подписание межпартийного соглашения о «разделе» одномандатных округов между «партией власти» и «системной оппозицией». Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

фото со страницы в Facebook Предвыборный плакат Ильи Осипова

По информации, опубликованной интернет-газетой ZNAK, «Единая Россия» в ближайшее время может письменно зафиксировать договоренности со «Справедливой Россией» и ЛДПР по так называемому «размену» одномандатных округов. Источник интернет-издания сообщает, что речь может идти о 10 одномандатных округах, в которых единороссы не будут выдвигать сильных конкурентов. В частности, упоминается и 195-й одномандатный округ, где с большой долей вероятности будет избираться действующий депутат ГД РФ от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков, а победителем предварительного голосования «Единой России» стал Илья Осипов.

«Мне нечего сказать по этому поводу кроме того, что я фактически уже веду предвыборную кампанию. Останавливаться — я не вижу смысла и не имею желания», — заявил Илья Осипов.

Между тем окончательное решение о выдвижении конкретных кандидатов в конкретных одномандатных округах и территориальных группах будет принято на съезде «Единой России», который состоится в конце июня.