Москва, 6 июня, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Официальная Москва выражает сожаление и обеспокоенность в связи с информацией о новой редакции Белой книги, в которой Германия относит Россию к своим соперникам. Об этом 6 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Если информация о новой редакции Белой книги соответствует действительности, то это может вызывать и сожаление, и обеспокоенность одновременно. Сожаление — потому, что если это соответствует действительности, то речь идет об очевидном непонимании сути позиции российской стороны, которая хорошо известна, которая последовательна и которая направлена не на конфронтацию, а именно на создание атмосферы взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества на европейском континенте», — сказал Песков.

По его словам, обеспокоенность Москвы вызвана тем, что такая позиция, которая «зиждется на непонимании, а, может быть, и на какой-то неправильной информации», способна приводить к «каким-то конфронтационным действиям, что никоим образом не будет способствовать отношениям доверия взаимного и сотрудничества».

Напомним, ранее стало известно, что власти Германии намерены провести обновление так называемой Белой книги — концепции политики национальной безопасности страны. В 80-страничный документ внесли изменения все ключевые ведомства страны: отныне Россия классифицируется Германией не как «партнёр», а как «соперник».