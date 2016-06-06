Томск, 6 июня, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил региональный план по импортозамещению. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Томской области, документ рассчитан до 2020 года и конкретизирует инвестиционные проекты по развитию пищевых и текстильных производств, лесопереработки и электроники, ядерной и химической отраслей, сельского хозяйства.

Григорий Мясоедов. Косцы

Сергей Жвачкин поручил содействовать реализации инвестпроектов на «Томсккабеле», НПФ «Микран», НИИПП, «ЭлеСи», «Элком +», «Контек-Софт», ТПК «САВА», «Солагифте», «Мед-Лайне» и других предприятиях. Также в региональном плане импортозамещения утверждены сроки строительства аквабиоцентра, мясных и молочных животноводческих комплексов — всего около 50 промышленных и научно-производственных проектов.

«Планы создания новых производств — это не воздушные замки, мы детально обсудили их с бизнесом и инвесторами. Каждый объект является частью федерального проекта «ИНО Томск», что гарантирует еще и организационную, инфраструктурную поддержку, — подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. — Мы создадим новые рабочие места для представителей самых разных отраслей и профессий, сделаем томскую продукцию еще более качественной и доступной, продолжим диверсификацию и инновационное развитие экономики области».

Глава региона отметил, что реализация регионального плана по импортозамещению позволит к 2020 году увеличить долю наукоемких и высокотехнологичных отраслей в ВРП с сегодняшних 23% до 27%.