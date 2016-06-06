Москва, 6 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Законопроект о признании участников военно-стратегической операции «Дунай» ветеранами боевых действий внесли в Госдуму депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня. Таким образом, они могут рассчитывать на меры социальной поддержки в соответствии с законом «О ветеранах».

Участники операции «Дунай». 1968

В августе 2016 года исполнится 48 лет со времени завершения крупномасштабной военно-стратегической операции «Дунай» войсками государств — членов Организации Варшавского Договора, основной задачей которой было подавление антигосударственного переворота в Чехословацкой Социалистической Республике, который готовила чехословацкая оппозиция, опираясь на поддержку западных стран, напоминают авторы законопроекта.