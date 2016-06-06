Таллин, 6 июня, 2016, 12:56 — ИА Регнум. 300 эстонских врачей в 2015 году получили от местных представительств известных фармацевтических компаний не менее чем по 1000 евро на различные расходы, а 30 врачей — суммы в более чем 5000 евро. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает эстонское издание EestiPaevalehtсо ссылкой на отчеты фирм-представительств о своих финансовых расходах.

ru.torange.biz Деньги за лекарства

Отмечается, что производители лекарств впервые опубликовали данные о том, какие суммы они выделяют эстонским врачам, и сколько денег уходит на оплату их заграничных конференций. Врачи согласились на публикацию данных, так как таким образом они намерены противостоять необоснованной, по их мнению, критике в свой адрес.

Согласно данным, самые большие выплаты получили руководители государственных медицинских учреждений страны. Так, профессор Тартуского университета и руководитель Клиники пульмонологии Алан Альтрая получил в 2015 году от пяти международных фармацевтических компаний Bayer, GSK, Novartis, Roche ja Astrazeneca как минимум 22 000 евро, что стало самой большой подобной выплатой. По словам профессора, речь идет о плате за подготовку и проведение лекций для врачей-специалистов, за участие в работе консультативных органов, а также о возмещении расходов на рабочие командировки.

Кроме того, большие субсидии и выплаты получили эндокринолог и руководитель Эстонского центра диабета Марью Паст (около 14 600 евро), гематолог-онколог Хеле Эвераус (около 12 000 евро), ревматолог Северо-Эстонской региональной больницы Пийа Тувик (10 800 евро) и заведующая Ида-Таллинским онкологическим центром Кристийна Оямаа (9000 евро).

Отмечается, что большую часть выделяемых врачам денег составляют так называемые гранты на участие в международных конференциях. Размер субсидии на одного врача может превышать 10 тысяч евро.