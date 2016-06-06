Степанакерт, 6 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум. 6 мая в Степанакерте был жестоко избит депутат парламента Нагорно-Карабахской Республики, лидер оппозиционной партии «Возрождение» Айк Ханумян, сообщают СМИ Армении.

facebook.com/hayk.khanumyan Айк Ханумян

Соратница партии Эльмира Григорян сообщила, что избитого депутата на такси отправили к её дому. «Привезли к нашему дому на такси. Не знаю, до этого отвезли его в поля или куда-то ещё, потом посадили в такси и привезли избитого», — сказала Григорян.

Жена Айка Ханумяна Диана Мовсисян сообщила армянской службе радио «Свобода», что недавно беседовала с мужем, который сказал ей, не выходить из дому.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации одной из больниц Степанакерта.

По словам Дереника Малхасяна, журналиста армянского издания Civilnet, которое активно освещает возвращение Самвела Бабаяна на родину, утром у него была договорённость об интервью с Ханумяном. Когда депутат пришёл к гостинице «Армения», к нему подошли несколько человек в военной форме, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Малхасян снял происходящее на камеру телефона, который у него отобрали.

Представитель полиции Карабаха Фекикс Арутюнян сообщил в эфире радиостанции «Свобода», что сведения об избиении Ханумяна не соответствуют действительности. «Ничего такого нет. Не верьте этим слухам», — заявил Арутюнян.

5 мая Айк Ханумян напротив здания резиденции президента НКР вместе с единомышленниками Самвела Бабаяна требовал назначить последнего министром обороны Арцаха. Они требовали также встречу с президентом Карабаха Бако Саакяном, который не принял митингующих.

В своем слове Айк Ханумян отметил: «Бако Саакян не сумел осуществить возложенное на него Конституцией требование. Или они принимают наше предложение, или в следующий раз мы соберемся с другим требованием».

Напротив здания резиденции президента произошел также инцидент между сотрудниками полиции НКР и Айком Ханумяном.

Экс-глава Армии обороны Карабаха Самвел Бабаян прибыл в Степанакерт 5-го июня около 14:00. Уже в 17:00 на митинг в Степанакерте вышли его сторонники, добивающиеся встречи с президентом Нагорного Карабаха. По их мнению, власти и военное командование республики не в состоянии выполнять свои функции. Бако Саакян отказался принять сторонников Бабаяна, после чего они объявили о создании инициативной группы для назначения генерала министром обороны республики и планируют провести акцию протеста. «С завтрашнего дня начнется работа по организации большой акции, митинга по этому вопросу. Арендовано помещение в Степанакерте, где будет офис инициативной группы», — отметил Айк Ханумян. При этом он не назвал дату и место проведения акции.

Несмотря на то, что Самвел Бабаян заявил, что не собирается инициировать смену власти в Карабахе, одно из поддерживающих его армянское СМИ по поводу избиения Айка Ханумяна написало: «Очевидно, что это дело рук властей НКР и их ереванских инструкторов. Время для формальностей прошло».