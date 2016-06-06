Ярославль, 6 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля не может найти подрядчика для ремонта кровли усадьбы Коковцевых. Уже второй электронный аукцион по выбору подрядчика не состоялся — на него не подано ни одной заявки. Информация об этом размещена на сайте государственных закупок, передает корреспондент ИА REGNUM.

усадьба Коковцевых

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кровля усадьбы 18 века находится в критическом состоянии, в связи с чем депутаты муниципалитета Ярославля приняли решение выделить из городского бюджета более 1 млн рублей на неотложный ремонт памятника. «Мэрия Ярославля проявила крайне формальный подход к этому решению. Аукционы проводятся, но результата нет. Это показатель бессилия власти: мы обещали людям решить проблему, сохранить один из уникальных исторических памятников города. Раньше чиновники говорили, что у них нет денег, а когда деньги появились, причем расчеты делала сама мэрия, оказалось, что они не могут их освоить. Считаю, что и.о. мэра Алексею Малютину необходимо лично выяснить, почему так произошло. Эти действия, вернее, бездействие чиновников напоминают саботаж», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Фонда возрождения усадьбы Коковцевых Надежда Комарова, общественники сами пытались найти подрядчика, который бы заявился на аукцион. Но все они отказались.

«Кто-то посчитал, что сумма, выделяемая из бюджета, недостаточна. Другие говорят, что не предусмотрено авансирование работ: нужно отремонтировать крышу на собственные средства, а потом ждать, когда бюджет расплатиться. Мы ходим по кабинетам чиновников и на нас там, похоже, уже смотрят, как на назойливых мух. Начались дожди, крыша течет, мы подставляем емкости на чердаке, но они тоже протекают. Приносим из дома пластилин, чтобы заделывать дырки в корытах», — сказала Надежда Комарова.

Сложности с поиском подрядчика обусловлены еще и тем, что усадьба является выявленным объектом культурного наследия. Подрядчик должен иметь право работы с такими объектами и соблюдать все охранные нормы.

«Нельзя бесконечно сетовать на 44-й закон и законодательство об охране объектов культурного наследия. Сначала денег не было, а теперь закон мешает этими деньгами распорядиться. Это наводит на нехорошие мысли: либо власть некомпетентна, либо она намеренно доводит памятник до состояния, когда усадьба разрушится и восстанавливать будет уже нечего. Тогда здание можно будет продать за копейки или вообще подождать, когда стены рухнут и получить земельный участок. К сожалению, такие примеры есть», — сказал депутат муниципалитета Ярославля Антон Голицын.