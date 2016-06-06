Рига, 6 июня, 2016, 12:52 — ИА Регнум. В процессе вступления Латвии в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) статус негражданина был признан соответствующим всем необходимым критериям, заявил в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает портал Mixnews.lv.

Цитата из к/ф «Хижина дяди Тома». Реж. Геза фон Радвани. 1965. Франция — Италия — ФРГ — Югославия НЕГРаждане

Министр также с удовлетворением отметил, что ОЭСР не давала рекомендаций Латвии о принятии каких-либо действий в отношении неграждан.

«В процессе вступления Латвии в ОЭСР анализировалась только доступность рынка труда для неграждан, а также их возможность быть его участником. Латвийская сторона пояснила, что неграждане не могут занимать должности в госуправлении, голосовать на выборах или быть избраны, однако в целом это не влияет на их занятость. Поэтому статус негражданина был признан соответствующим всем необходимым критериям ОЭСР», — рассказал Ринкевич.

По его словам, международные организации на данный момент сильно следят за развитием темы неграждан в Латвии. «Да, у нас имеется большое количество неграждан, однако надо помнить, что шанс натурализоваться у них есть. Хотят они этого или нет, зависит от каждого конкретного человека. Может быть, кто-то этого не хочет, учитывая, что статус негражданина дает возможность путешествовать в Россию без визы», — отметил глава МИДа Латвии.

Напомним, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую счастья своей жизни. За 24 года только 142 тысячи неграждан Латвии получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ. На данный момент в Латвии проживает более 260 тысяч неграждан, в Эстонии — 88 тысяч. Почти все они являются этническими русскими.

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