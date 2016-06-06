Красногорск, 6 июня, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В подмосковном литературном музее-заповеднике в Больших Вяземах 5 июня прошел второй Международный Пушкинский фестиваль. Мероприятие было приурочено к празднованию 217-ой годовщины со дня рождения великого поэта и международного Дня русского языка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

А. С. Пушкин на садовой скамье. 1899

Гости фестиваля в течение двух дней имели возможность посетить концерты и спектакли, связанные с именем Александра Сергеевича Пушкина. Также в исполнении известных актеров и поэтов на территории усадьбы прозвучали стихи и отрывки из произведений «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Пиковая дама».

Праздничные мероприятия затронули и подмосковную усадьбу Захарово, где прошло детство великого поэта. На «Поляне сказок» для юных почитателей творчества поэта прошел детский праздник. Состоялся народных коллективов, прошли экскурсии по усадебному комплексу, а также открытие выставки рисунков Международного конкурса «Пушкин глазами детей».

Как, в свою очередь, сообщается на официальном сайте правительства области, 5 июня великого поэта вспомнили и в государственном музее-усадьбе «Остафьево», расположенной недалеко от Подольска.

Утром в местном храме Живоначальной Троицы прошло богослужение, а затем свою работу начали выставки и экспозиции: «Усадьба Остафьево: история и усадьба», «Русский Парнас», «Пушкиниана в миниатюрных изданиях» и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве в День русского языка, 6 июня, организуют 270 праздничных мероприятий. Программу подготовили парки, кинотеатры, библиотеки и культурные центры.