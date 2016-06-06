Хельсинки, 6 июня, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Военнослужащие стран Североатлантического альянса в ходе морского этапа учений Baltops 2016 впервые высадятся на территории Финляндии, которая не входит в военный блок. Об этом передает финская телерадиокомпания Yle.

Адольф Гитлер и Густав Маннергейм. Финляндия. 1942

По данным портала, в течение ближайших трех дней (с 6 по 9 июня) военные НАТО будут отрабатывать десантирование, а также боевые действия на полигоне Сюндален, который расположен на территории полуострова Ханко.

Отмечается, что в военных учениях примут участие около 200 солдат морской пехоты США, 60 британских солдат, 50 военных из Германии и взвод разведки Италии.

Кроме того, в маневрах будут задействованы два военных корабля — десантный корабль США USS Carter Hall и корабль ВМФ Великобритании HMS Queen.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Литве стартовали военные учения «Железный волк 2016». Ожидается, что в маневрах примут участие около 5 тыс. военных из Литвы и 6 стран НАТО: Дании, США, Польши, Люксембурга, Франции и Германии.

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