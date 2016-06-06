Черкесск, 6 июня, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Деятельность незаконного банка пресечена в Карачаево-Черкесии. Банковские услуги оказывала группа лиц, не имея на это законных оснований. При этом, как сообщили ИА REGNUM 6 июня в пресс-службе МВД РФ, за период своей незаконной деятельности злоумышленники смогли заработать около 22 млн рублей.

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Предполагаемый организатор и четыре активных участника организованной группы с февраля 2015 года по май 2016 года оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, не имея на это банковской лицензии. Группа действовала сразу в нескольких населенных пунктах республики.

Вещественные доказательства незаконного бизнеса были изъяты в ходе проведения обысков и выемок. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Карачаево-Черкесии было возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела одного из банков. Его подозревали в хищении около 100 млн рублей у кредитной организации, в которой он работал. Денежные средства, похищенные у банка, были выданы в 2011 году в качестве кредита обществу с ограниченной ответственностью на семена и посевные работы. Как выяснилось, на самом деле фермерское хозяйство числилось только на бумаге, а его руководитель был знакомым начальника отдела банка.