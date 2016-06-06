Москва, 6 июня, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Полицейский патруль сопровождал необычного участника дорожного движения в районе Восточного Измайлово. Почти не обращая внимания на автомобили, по проезжей части и газонам разгуливал лось, сообщает 6 июня Life.ru.

werner22brigitte Лось

Лесной гость неожиданно появился рано утром на 16-й Парковой улице и мешал водителям, поэтому, чтобы обезопасить и окружающих, и само животное, за лосем следовали полицейские на автомобиле.

Появление лося в этом районе — не первое, уточняет издание. Здесь находится парк Лосиный Остров, обитатели которого, бывает, выходят к людям в поисках пищи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на улице Кул-Гали в микрорайоне «Азино» в Казани жители обнаружили косулю. Обеспокоенные граждане обратились к зоозащитникам, однако те ничем помочь не смогли, пояснив, что дикие животные не входят в их компетенцию.