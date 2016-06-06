Москва, 6 июня, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Комитет по законодательству рекомендовал Госдуме принять президентский законопроект о декриминализации преступлений экономической направленности в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Президент РФ Владимир Путин внес с Госдуму законопроект, в частности, предполагающий дополнение статьи 159 УК РФ («Мошенничество») пятой частью — («Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба»). Это преступление, согласно поправкам, предусматривает наказание от штрафа в размере до 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

При этом значительным ущербом предлагается считать сумму от 10 тыс. рублей, крупным — свыше 3 млн рублей, особо крупным — 12 млн рублей. Пороги по новым составам увеличиваются, что создает более мягкие условия для бизнеса.

Кроме того, предусматривается увеличение размера ущерба, являющегося основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере экономики, а также размера ущерба, являющегося основанием для отнесения преступлений в указанной сфере к преступлениям, совершенным в крупном или особо крупном размере.

В частности, при злоупотреблениях при эмиссии ценных бумаг (статьи 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4 УК РФ) крупным ущербом и доходом в крупном размере предлагается считать ущерб (доход) в сумме более 1,5 млн рублей, а в особо крупном размере — более 3,75 млн рублей. (В настоящее время крупным ущербом по данным статьям признается ущерб в размере от 1 млн рублей, особо крупным — от 2,5 млн рублей).

Также законопроект предлагает повысить порог ущерба для возбуждения уголовного дела по статье 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»).