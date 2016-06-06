Москва, 6 июня, 2016, 12:44 — ИА Регнум. В России по состоянию на 3 июня обработано 107 тысяч га зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений из 124 тысяч га, запланированных к обработке в течение всего сезона 2016 года (в 2010 году обработано 50 тыс га).

parazitipro.ru Обработка от клещей

В каждом регионе России открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза). С начала клещевого сезона в лабораториях исследовано более 200 тысяч клещей от граждан.

Роспотребнадзором проводится работа с населением по профилактике инфекций, передающихся с укусами клещей. Перед началом сезона на федеральных и региональных телеканалах вышло более 800 сюжетов, опубликовано свыше 5000 информационных сообщений по предупреждению распространения инфекций, передающихся с укусами насекомых.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.