Рига, 6 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум. С 6 июня по 8 июня в воздушном пространстве стран Прибалтики будут проходить военные учения НАТО Ramstein Alloy 2, в которых будут задействованы также гражданские аэродромы этих стран, сообщает LETA со ссылкой на Министерство обороны Латвии.

shape.nato.int Учения ВВС NATO

По сценарию учений, транспортный самолет над Балтийским морем теряет связь, залетает в воздушное пространство страны-партнера, где патрулирующие воздушное пространство истребители перехватывают его, сопровождают и сажают на авиабазе в Шауляе. Принимающей стороной учений, организованных командованием ВВС НАТО в Рамштайне, будет авиабаза ВВС Литвы в Шауляе.

Известно, что в учениях будут задействованы около 20 военных самолетов ВВС Португалии и Великобритании, чьи самолеты сейчас патрулируют воздушное пространство Прибалтийских государства в рамках миссии НАТО, а также Германии, США, Литвы и Финляндии.

Напомним, с 2008 года командование ВВС НАТО в Рамштайне несколько раз в год проводит в воздушном пространстве Прибалтики регулярные тренировочные полеты Baltic Region Training Event. На данный момент проведено 22 таких полета. С 2016 года проводятся воздушные военные учения Ramstein Alloy. В апреле 2016 года они проводились в Эстонии, в сентябре будут проводиться в Латвии.