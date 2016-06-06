В воздушном пространстве Прибалтики пройдут учения ВВС НАТО
Рига, 6 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум. С 6 июня по 8 июня в воздушном пространстве стран Прибалтики будут проходить военные учения НАТО Ramstein Alloy 2, в которых будут задействованы также гражданские аэродромы этих стран, сообщает LETA со ссылкой на Министерство обороны Латвии.
По сценарию учений, транспортный самолет над Балтийским морем теряет связь, залетает в воздушное пространство страны-партнера, где патрулирующие воздушное пространство истребители перехватывают его, сопровождают и сажают на авиабазе в Шауляе. Принимающей стороной учений, организованных командованием ВВС НАТО в Рамштайне, будет авиабаза ВВС Литвы в Шауляе.
Известно, что в учениях будут задействованы около 20 военных самолетов ВВС Португалии и Великобритании, чьи самолеты сейчас патрулируют воздушное пространство Прибалтийских государства в рамках миссии НАТО, а также Германии, США, Литвы и Финляндии.
Напомним, с 2008 года командование ВВС НАТО в Рамштайне несколько раз в год проводит в воздушном пространстве Прибалтики регулярные тренировочные полеты Baltic Region Training Event. На данный момент проведено 22 таких полета. С 2016 года проводятся воздушные военные учения Ramstein Alloy. В апреле 2016 года они проводились в Эстонии, в сентябре будут проводиться в Латвии.