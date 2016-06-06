Южно-Сахалинск, 6 июня, 2016, 12:40 — ИА Регнум. В сфере землепользования Сахалинской области выявлено более 150 нарушений, опротестовано 7 незаконных правовых актов, внесено 37 представлений, в суд направлено 9 исков и заявлений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 28 должностных лиц, возбуждено 3 уголовных дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе местной прокуратуры.

Морг в Нью-Йорке. 1866

По информации прокуратуры Сахалина, с нарушениями осуществлялось строительство 16 многоквартирных жилых домов в Смирныховском гоородском округе на земельных участках площадью 33,4 тыс. кв.м., ранее предоставленных с нарушением требований закона руководителям застройщиков под личное подсобное хозяйство. По заниженному коэффициенту исчислялся размер арендной платы, которая не вносилась арендаторами. Подобные нарушения установлены прокуратурой Тымовского района.

В Томаринском, Смирныховском и Углегорском районах земельные участки для жилищного строительства формировались с нарушением требований закона, в т.ч. на непредусмотренных для этого территориях.

Так, в городе Александровск-Сахалинске для строительства многоквартирных домов выделен участок, расположенный в пределах санитарно-защитной зоны здания морга, исключающей строительство жилья.

«Вскрыты многочисленные нарушения при проведении 28 аукционов по продаже права аренды земельных участков для целей жилищного строительства (Александровск-Сахалинский, Долинск, Корсаков, Смирных, Оха, Томари, Тымовск, Углегорск, Южно-Сахалинск). В частности, организаторами торгов сокращались сроки приема заявок, участники торгов понуждались к предоставлению излишних документов, устанавливались завышенные размеры задатков для участия в аукционах (до 5 млн. руб.), победитель торгов принуждался к несению дополнительных, не предусмотренных законом расходов» , — пояснили в прокуратуре.

Помимо этого, проверками выявлены нарушения сроков заключения договоров аренды, а также их заключение на срок менее нормативного, включения в договора условий, ограничивающих конкуренцию.

В Смирныховском районе местной администрацией проигнорированы предписания УФАС России по Сахалинской области об отмене 2-х аукционов по продаже права аренды земельных участков. В свою очередь, антимонопольным органом не обеспечен контроль за их исполнением.

Проверкой в Минимуществе Сахалинской области вскрыты факты неправомерного возложения на арендаторов земельных участков обязанности по согласованию договоров субаренды, а также завышения арендной платы по 57-ми переданным в аренду хозяйствующим субъектам земельным участкам.

Вскрыты случаи незаконного отчуждения в собственность земельных участков. Так, 1 апреля 2016 по материалам проверки прокуратуры Анивского района возбуждены 2 уголовных дела по фактам приобретения в преимущественном порядке права собственности на земельные участки под несуществующими объектами капитального строительства. Кадастровая стоимость незаконно выкупленных земельных участков составила более 800 тыс. руб.