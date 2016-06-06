Москва, 6 июня, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал сообщения СМИ о травме полузащитника сборной России по футболу Игоря Денисова, сообщает sports.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

По словам Виталия Мутко, потеря полузащитника в преддверии чемпионата Европы является неожиданной и обидной. После этого средняя линия российской сборной будет сильно ослаблена. С учетом того, что средняя линия в футболе решает очень многое, российская команда испытает серьезные проблемы на чемпионате Европы, отметил Мутко.

Заменить Денисова тем более сложно, что российские футболисты, способные занять его место в команде, находятся в отпусках и не в такой спортивной форме, как игроки сборной.

«Но замену придется искать внутри команды. Этот вопрос сейчас решается, варианты есть», — сказал Виталий Мутко.