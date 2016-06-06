Нижний Новгород, 6 июня, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Вечный огонь в парке Славы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода превратился в помойку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород. Монумент в парке Славы превратился в помойку

Сотни цветов, которые благодарные нижегородцы принесли к к Вечному огню 9 мая, за месяц никто так и не удосужился убрать. Горы увядших цветов так и лежат у монумента Славы.

Андрей Репин ИА REGNUM Реальное отношение к памяти павших определяется вовсе не в праздничных речах

Почти месяц у администрации района было, чтобы привести монумент в надлежащий вид, но, видимо, такого желания у чиновников не возникло.