Москва, 6 июня, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко будут участвовать в пленарном заседании III Форума регионов РФ и Белоруссии, который состоится 8 июня в Минске, сообщили в пресс-службе президента России.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Тема Форума — «Реализация согласованной социально-экономической политики в Союзном государстве: достижения, проблемы, пути решения и перспективы», — говорится в сообщении.

Среди участников — руководство Совета Федерации, Совета Республики Белоруссии, и Постоянного Комитета Союзного государства. Также в Форуме будут участвовать руководители ключевых российских ведомств, главы законодательных органов и правительств субъектов РФ, а также руководство областей Белоруссии. Приглашены представители крупного бизнеса, научных организаций, общественных структур.

Отмечается, что пленарному заседанию Форума будет предшествовать двусторонняя встреча президента России и президента Белоруссии. Переговоры будут посвящены, главным образом, реализации решений, которые были приняты на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, прошедшего 25 февраля 2016 года в Минске.

«Планируется также обмен мнениями об итогах заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в Астане 31 мая 2016 года и перспективах дальнейшего расширения интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — сообщили в пресс-службе.

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