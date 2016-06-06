Москва, 6 июня, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий регионам ограничивать или полностью запрещать розничную продажу не только алкогольных напитков, но и отдельных видов продукции, например, слабоалкогольных тонизирующих напитков, внесло в Госдуму заксобрание Магаданской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Авторы законопроекта отмечают, что в ряде регионов приняты законы, запрещающие розничную продажу слабоалкогольных энергетических напитков. Так, запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков уже установлен в Магаданской, Брянской, Московской, Ленинградской, Тюменской, Калужской, Сахалинской областях, Краснодарском крае, в Мордовии, Калмыкии, ХМАО, Алтайском крае.

Вместе с тем решениями ряда судов антиалкогольные меры, принятые на территориях субъектов РФ, признаны противоречащими федеральному законодательству, что также подтверждается и Верховным судом РФ. Согласно позиции Верховного суда, установление полного запрета на розничную продажу одного вида алкогольной продукции с определенным содержанием этилового спирта, кофеина или других тонизирующих веществ на территории региона является противоречащим федеральному законодательству.

В связи с этим законопроект предусматривает, что субъект РФ вправе законодательно ограничивать или полностью запрещать розничную продажу отдельных видов алкогольной продукции. По мнению авторов инициативы, такая новелла необходима «для устранения разночтений в процессе правоприменения норм для обеспечения реализации регионами мер по защите населения от злоупотребления напитками, наносящими значительный вред их здоровью».