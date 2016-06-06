Волгоград, 6 июня, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Житель Волгограда открыл стрельбу из ружья по автомобилям, припаркованным во дворе его дом, в результате один человек получил огнестрельное ранение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области 6 июня.

Цитата из к/ф «Старое ружьё». Реж. Робер Энрико. 1975. Франция — ФРГ Стрелок

Инцидент произошел около 23:10 в Трактозаводском районе Волгограда, на улице Менжинского. 44-летний местный житель открыл стрельбу из охотничьего ружья прямо из окна своей квартиры — по машинам, припаркованным во дворе. В результате 22-летний волгоградец получил ранение правого предплечья.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого в обстреле — им оказался 44-летний местный житель, дома у него обнаружено два охотничьих ружья.

Выяснилось, что стрельбой мужчина пытался утихомирить молодых людей, которые включили музыку в своих автомобилях на полную громкость.

Теперь стрелок стал фигурантом уголовного дела по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинения легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия», с него взята подписка о невыезде. Кроме того, он будет лишен лицензии на хранение и ношение охотничьего оружия.